TV Samsung OLED 4K da 55' a 1.000 euro in meno da Comet, ancora per pochi giorni

Al netto degli sconti doppi Comet New Year disponibili ancora fino alle 23:59 di oggi, presso la stessa catena di negozi è attivo un secondo volantino sia online, sia presso i punti vendita. Da esso riprendiamo, in particolare, un TV Samsung OLED 4K a 1.000 euro in meno con schermo da 55 pollici.

Dopo il Black Friday e le promozioni del periodo natalizio, il televisore Samsung QE55S95B torna in sconto da Comet nel volantino “Saldissimi d’Inverno”. Si tratta di uno smart TV lanciato nel 2022 con display OLED Ultra HD 4K da 55” con frequenza di aggiornamento nativa di 100Hz e massimo a 120Hz grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ firmata Samsung.

Facciamo poi presente che non manca il supporto video a HLG e HDR10+ Adaptive, tecnologie accompagnate da AMD FreeSync Premium Pro per il gaming e dalla codifica Dolby Atmos sul fronte audio per garantire una maggiore immersività dei contenuti riprodotti, specialmente film e serie TV compatibili. Il sistema operativo in dotazione è Tizen, piattaforma sviluppata dalla società sudcoreana, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

Normalmente questo televisore Samsung costa 2.499 euro ma, fino al 13 gennaio 2023, scende a 1.499 euro o, in termini percentuali, del 40%. È possibile completare il pagamento a rate con PayPal in tre mensilità a tasso zero. La consegna a domicilio è gratuita e viene effettuata in circa quattro giorni; in alternativa, si può procedere con l’acquisto in negozio allo stesso prezzo per ritirarlo immediatamente.

