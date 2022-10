TV Samsung OLED da 55' ed iPad da 64Gb in sconto su Amazon in vista del Prime Day

Mentre il Prime Day 2022 è già iniziato, con le prime offerte già disponibili su alcuni prodotti Amazon, continuano anche le offerte parallele su altri dispositivi d'elettronica ed informatica. Protagonisti sono un TV Samsung OLED da 55 pollici ed un iPad:

Di seguito gli sconti:

Samsung TV OLED QE55S95BATXZT , Smart TV 55” Serie S95B, OLED, Alexa e Google Assistant Integrata, Eclipse Silver, 2022, HDMI 2.1, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 1636,06 Euro (2499 Euro)

2021 Apple iPad (10,2", Wi-Fi, 64GB) - Grigio siderale (9ª generazione): 299 Euro (389 Euro)

Chiaramente disponibile il pagamento in dodici rate mensili Amazon: sul Samsung TV OLED QE55S95BATXZT da 55 pollici è possibile effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 136,34 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per venerdì 14 Ottobre 2022 se si effettua l'ordine in giornata odierna.

Anche sull'iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile il pagamento in cinque rate mensili da 59,80 Euro. In questo caso la consegna senza costi aggiuntivi è prevista tra il 13 e 14 ottobre 2022.

In entrambi i casi i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.