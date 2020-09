TV Samsung QLED da 43 pollici in sconto del 24% da Amazon oggi

Nuova interessante offerta proposta da Amazon quest'oggi su un TV QLED Samsung da 43 pollici, su cui è possibile risparmiare il 24% rispetto al prezzo di listino proposto dal produttore. Vediamo però i dettagli della promozione e la scheda tecnica del TV.

Si tratta del QE43Q64TAUXZT da 43 pollici, della serie Q64T, che può essere acquistato a 529 Euro, 170 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, per un risparmio appunto del 24%, con spedizione ovviamente gratuita e consegna Prime garantita entro venerdì 2 Ottobre se si ordina entro 18 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. E' inoltre anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da guasti al sovrapprezzo di 38,59 Euro, semplicemente spuntando la casella.

A livello tecnico, si tratta di una smart TV QLED da 43 pollici della Serie A64, con pannello QLED Ultra HD 4K. Il modello è del 2020 ed è basato sulla tecnologia Quantum HDR che è in grado di analizzare le scene fotogramma per fotogramma per regolare di conseguenza le impostazioni di illuminazione. E' presente il processore Quantum 4K basato sull'intelligenza artificiale, che ottimizza in tempo reale le prestazioni, mentre a livello software l'Universal Guide fornisce un elenco ad hoc dei programmi che potrebbero interessare.