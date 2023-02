TV Samsung QLED 4K al 43% in meno da Unieuro, offerta bomba fino domenica

All’interno del volantino “Sconti Batticuore” di Unieuro non mancano grandi offerte su televisori lanciati sul mercato nel 2022, perfetti per ogni esigenza e portafogli. Tra tutti, però, si fa notare un modello che non rientra in tale iniziativa promozionale: si tratta del Samsung QLED 4K a circa 570 euro in meno, grazie a un taglio del 43%.

Il modello esatto è il Samsung QE55Q70B della Series 7, caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate nativo di 100Hz e massimo di 120Hz, raggiungibile durante l’attività di gioco grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro. Notiamo dunque il supporto a HLG, HDR10+ e ALLM lato video, mentre il comparto audio gode della codifica Dolby. Il sistema operativo resta sempre la piattaforma proprietaria Tizen, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Normalmente questo televisore costerebbe 1.301,75 euro secondo il prezzo consigliato dal produttore ma, con lo sconto attuale, si scende a esattamente 729 euro. Il pagamento può essere completato in singola soluzione o in tre rate senza interessi da 243 euro al mese, secondo piano Klarna o PayPal a seconda delle proprie preferenze. Facciamo però presente che questa promozione è valida Solo Online e fino a questa domenica.

Se quindi siete interessati, meglio procedere rapidamente con l’acquisto!

