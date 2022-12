TV Samsung QLED 50' 2022 a 500 euro da Euronics, Unieuro rilancia

Dal Sottocosto di Natale proposto da Euronics abbiamo già ripreso alcune delle offerte più interessanti, ma alla prima rassegna dobbiamo aggiungere un TV Samsung QLED da 50” a 400 euro in meno. Attenzione, tuttavia, alla promozione proposta da Unieuro sullo stesso televisore della azienda sudcoreana.

Prima di distinguere le offerte rilanciate dalle due catene di distribuzione in occasione delle festività natalizie, vediamo le specifiche tecniche del dispositivo. Si tratta del modello Samsung QE50Q60B appartenente alla linea 2022, caratterizzato da un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale, con supporto alle tecnologie HDR10+, ALLM e Game Motion Plus lato video, e codifica audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è sempre la piattaforma proprietaria Tizen, con app preinstallate come Netflix, Prime Video e DAZN, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Nel caso di Euronics, questo televisore viene venduto a 599 euro al posto di 999 euro fino al 31 dicembre prossimo, con pagamento effettuabile in 3 rate con Klarna senza interessi e consegna a domicilio a partire da 49 euro; altrimenti, è possibile completare l’acquisto online e procedere con il ritiro in negozio gratuitamente. Da Unieuro, invece, lo stesso modello viene venduto a 544,99 euro al posto di 949 euro, sempre con pagamento completabile in tre mensilità a tasso zero ma con consegna a domicilio gratuita entro il 27 dicembre 2022.

