TV Samsung QLED da 55'' 4K HDR ed iPhone Xr in offerta su eBay

Mentre Amazon si sta per concludere in via ufficiale il Prime Day, con il gong finale in programma alle 23:59 di oggi, eBay continuerà fino a Domenica 21 Luglio la campagna "eBayPrima", che consente di accedere a sconti fino al 60% su migliaia di prodotti.

L'ex casa d'aste aveva promesso sconti scoppiettanti in concomitanza con le 48 ore di shopping del negozio di Jeff Bezos, e così è stato.

Nella giornata di oggi tra gli sconti più interessanti citiamo quello sulla smart tv Samsung da 55 pollici QLED, 4K e con supporto HDR 2000, che può essere acquistata al prezzo speciale di 899,99 Euro, un'offerta davvero molto interessante come dimostrato dai numeri di disponibilità ed il 64% di unità vendute.

In offerta troviamo anche l'iPhone Xr bianco, da 64 gigabyte di Apple, che passa a 659 Euro, per un risparmio di 230 Euro (pari al 25%) rispetto al prezzo di listino di 889 Euro.

Tra le offerte citiamo anche il Google Home Mini, a 29,99 Euro. Questa è senza dubbio una delle offerte che sta riscuotendo il maggior successo: nella scheda è presente l'indicazione che sono state vendute più di 5.000 unità.

Infine, è disponibile a prezzo scontato anche Huawei Mate 20 Lite con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, a 179,99 Euro.