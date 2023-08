TV Samsung QLED da 55 pollici del 2023 in sconto del 16% su Amazon

In giornata odierna Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV QLED Samsung da 55 pollici del 2023, su cui viene garantita una riduzione del 16% rispetto ai prezzi di listino imposti dal produttore asiatico. Vediamo di cosa sitratta.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV QE55S94CATXZT OLED 4K, Smart TV 55" Processore Neural Quantum 4K, Dolby Atmos e OTS Lite, Laser Slim Design, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Carbon Silver 2023: 1429 Euro (1699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 31 Agosto 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare di questo sconto molto interessante.

