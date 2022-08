TV Samsung QLED da 55 pollici 4K in offerta del 6%: la consegna è veloce!

Mentre continua l'offerta su Nintendo Switch, quest'oggi su eBay segnaliamo anche una promozione molto interessante su un TV Samsung QLED da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare il 6% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

Samsung QE55Q70AAT 55" 4K QLED Smart TV - Titan Gray: 559,99 Euro (599,99 Euro)

La vendita è effettuata direttamente da Yeppon Shop, un venditore premium che ha il 96,4% di feedback positivi e che beneficia della garanzia cliente eBay.

La consegna a casa è garantita tra mercoledì 10 Agosto e venerdì 12 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi. Il TV è ovviamente nuovo e non usato, mentre per la restituzione vengono dati 30 giorni di tempo, con l'acquirente che paga le spese.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione, ma sfortunatamente non sono disponibili informazioni sulla data di scadenza e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.