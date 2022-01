TV Samsung QLED da 55 pollici cala di prezzo su eBay, in risposta a Mediaworld

Arriva la risposta di eBay alla Samsung Week di Mediaworld. Un rivenditore presente sul marketplace, infatti, in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV Samsung QLED.

Nella fattispecie, si tratta del QE55Q70AATXZT da 55 pollici del 2021, che viene proposto a 699,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799,99 Euro di listino.

Il rivenditore, come si può vedere attraverso la scheda tecnica, ha il 97,3% di feedback positivi a fronte di oltre 155mila recensioni. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita tra martedì 1 Febbraio e mercoledì 2 Febbraio, mentre come pagamenti sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.

Per quanto riguarda il reso, invece, la restituzione è accettata entro 30 giorni, con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto.

Il rivenditore ha venduto già due unità dello stesso televisore, ma la quantità disponibile appare limitata, come indicato direttamente nella scheda tecnica. E' anche possibile aggiungere l'estensione di garanzia per un anno tramite Allianz Assistance IT, al prezzo di 1890 Euro da pagare una tantum.

A livello tecnico, il TV è basato sul processore Quantum 4K 2021 con pannello da 55 pollici 4K Ultra HD QLED e supporto ai nuovi standard per il digitale terrestre.