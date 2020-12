TV Samsung QLED da 55 pollici ed Echo Dot in offerta su Amazon per Natale

Dopo aver segnalato l'offerta sul Moto G8 Power Lite di Amazon, torniamo nuovamente sulla piattaforma di Jeff Bezos per riportare altre due promozioni proposte in vista del Natale.

Sconti Amazon del 13 Dicembre 2020

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro) Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica A]: 729,99 Euro (829,99 Euro)

Per il TV QLED di Samsung, è indicatala disponibilità solo per otto unità, con consegna garantita prima di Natale, per la precisione il 17 Dicembre per coloro che ordineranno nelle prossime 21 ore.

Per quanto concerne invece lo smart speaker di Amazon basato su Alexa, la situazione è differente ed evidentemente la disponibilità è più limitata, motivo per cui l'ecommerce indica nella scheda prodotto che l'arrivo a casa solo dopo il 25 di Dicembre.

Ovviamente, su entrambi i prodotti viene comunque offerta la possibilità di effettuare il reso con rimborso gratuito e completo entro il 31 Gennaio 2021.

Restano ancora disponibili le offerte di Amazon sugli smartphone Xiaomi e Poco, in questo caso con arrivo a casa garantito entro Natale.

Avete trovato qualcosa d'interessante? Come sempre fatecelo sapere attraverso la sezione commenti presente sotto la news.