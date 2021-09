TV Samsung QLED da 55 pollici scontato di quasi 300 Euro su Mediaworld solo per oggi

Dopo aver riportato gli sconti Samsung di Amazon, ci spostiamo sul sito di Mediaworld che nell'ambito degli sconti solo per oggi in scadenza alle 23:59 permette di acquistare a prezzo ridotto un TV QLED del colosso coreano da 55 pollici.

Il modello in questione è il QE55Q60A da 55 pollici QLED 4K, che può essere acquistato a 769 Euro, quasi 300 Euro in meno rispetto ai 1049 Euro di listino. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate da 38,45 Euro al mese con tan e taeg 0%, con consegna gratuita prevista tra mercoledì 29 Settembre e lunedì 4 Ottobre ed il ritiro contestuale ovviamente a costo zero nel punto vendita più vicino.

Tra gli altri dispositivi in sconto troviamo anche il Samsung Galaxy S20 Fe a 489 Euro: anche in questo caso il calo è importante se si tiene conto che di listino costa 669 Euro.

Sempre fronte Samsung, segnaliamo anche la promozione sul Samsung Galaxy Book S con processore Intel e schermo da 13,3 pollici, che può essere acquistato ad 899 Euro dai 1229 Euro di listino.

Le promozioni, come sempre, saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, giovedì 16 Settembre e sono valide online. I costi di consegna a casa variano ovviamente da prodotto a prodotto.