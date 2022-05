TV Samsung QLED da 55 pollici in sconto su eBay: risparmio di quasi 500 Euro

A poche ore dalla nostra notizia in cui abbiamo riportato i giochi per PS4 e PS5 in sconto su eBay per gli eDays, ci spostiamo nel comparto tech che in giornata odierna propone una promozione davvero molto interessante su un TV Samsung QLED, su cui viene garantito un risparmio di quasi 500 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il televisore in questione è il QE55Q70AATXZT da 55 pollici:

Samsung QLed Smart Tv 4K QE55Q70AATXZT 55 Pollici Processore Quantum 4K 2021: 509,99 Euro (1013,99 Euro)

Come si può vedere nella scheda del prodotto, il prezzo indicato è di 599 Euro (comunque inferiore rispetto ai 1013,99 Euro di listino, ma inserendo nel campo il coupon "MENO15EDAYS", il sistema provvederà a stornare l'importo corrispondente e farà calare il prezzo a 509,99 Euro.

La vendita è effettuata direttamente da Yeppon, che ha il 06,7% di feedback positivi e garantisce la consegna a stretto giro di orologio, già entro venerdì 27 Maggio 2022 se si effettua l'ordine quest'oggi. Come metodi di pagamento sono accettati Google Pay, PayPal e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per quanto concerne invece la restituzione, invece, il venditore accettare il reso entro 30 giorni con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione.