TV Samsung QLED da 55 pollici in sconto per il weekend: ultime ore dell'offerta!

Sono le ultime ore dell'offerta proposta su un TV Samsung con schermo QLED da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare l'11% rispetto al prezzo di listino. La disponibilità però è indicata come limitata, e per questo è consigliabile effettuare l'ordine rapidamente.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Samsung QLed TV QE55Q70AATXZT 55 Pollici Smart Tv 4K Processore Quantum 4K 2021: 529,99 Euro (599,99 Euro)

Lo sconto netto, quindi, è di 70 Euro e la vendita è effettuata da Yeppon, un marketplace di eBay che ha oltre il 96% di feedback positivi a fronte di oltre 160mila recensioni, il che rappresenta una garanzia non di poco conto.

Lo stesso venditore ha già venduto 136 unità dello stesso prodotto, e nella scheda indica che la disponibilità è limitata.

La spedizione, gratuita, è garantita in tre giorni e come metodi di pagamento vengono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per quanto riguarda la restituzione, invece, per il rimborso è previsto un tempo massimo di 30 giorni con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto.