TV Samsung QLED da 55' a un prezzo bomba da Euronics, è del 2022

Dopo avere visto le migliori offerte su laptop HP da Euronics, disponibili in occasione del volantino Superasaldi, torniamo dalla catena stellata per pescare, dalla stessa iniziativa promozionale, uno smart TV Samsung QLED del 2022 a un ottimo prezzo. Vediamolo nei minimi dettagli.

Il modello coinvolto e di nostro interesse è il Samsung QE55Q60B lanciato lo scorso anno all’interno della Series 6, dotato di un pannello QLED Ultra HD 4K dalla diagonale di 55 pollici e con supporto a HLG, HDR10 Plus e modalità di bassa latenza automatica (ALLM) per migliorare l’esperienza di gioco. Non risulta presente la codifica Dolby avanzata per il comparto audio. Il sistema operativo installato è la piattaforma proprietaria Tizen, mentre il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre risulta già implementato nel televisore.

Al posto dei 1.049 euro di listino Euronics propone il TV Samsung ai clienti a 599 euro, complice un taglio del 42%. Questa offerta non è una novità per la catena di distribuzione, tantomeno per la concorrenza: già tra novembre e dicembre abbiamo segnalato un risparmio quasi identico nelle nostre pagine. Ad ogni modo, fino al 25 gennaio 2023 potrà essere acquistato con pagamento anche a rate senza interessi grazie a Klarna, ma la consegna a domicilio richiede il pagamento di almeno 49 euro. Procedendo con l’acquisto nei punti vendita Euronics, però, si può evitare questa spesa aggiuntiva.

