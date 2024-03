TV Samsung QLED 8K, sconto SHOCK su Amazon per le offerte di primavera

Poco dopo aver riportato il prezzo sul robot aspirapolvere LEFANT su Amazon, ci spostiamo in un altro comparto che è particolarmente interessato dagli sconti: i televisori. In offerta infatti troviamo un TV Samsung QLED 8K a marchio Samsung.

SUPER OFFERTA su TV Samsung QLED 8K

Si tratta del Samsung QE85QN800AATXZT da 85 pollici Neo QLED 8K, che è disponibile a 3.499 Euro, il 41% in meno rispetto ai 5.949,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì prossimo per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, la disponibilità è garantita solo su tre unità, motivo per cui in caso d’interesse consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente.

Il TV in questione è dotato del processore Neo Quantum 8K che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di effettuare l’upscaling delle immagini. Il Design Infinity One invece permette di godersi al meglio ogni scena, grazie alle cornici minimal quasi impercettibili. Per i videogiocatori, viene garantito anche un refresh rate a 120Hz che si traduce in una maggiore fluidità durante le sessioni da gaming, a cui si aggiunge la tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD che elimina il tearing e lo stuttering, oltre che immagini in HDR e bassa latenza.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 699,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte ed indicate al momento della finalizzazione.