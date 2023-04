TV Samsung, Sony e Panasonic in sconto da Mediaworld solo per oggi

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld, che propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Tra le offerte segnaliamo in giornata odierna tre televisori molto interessanti su altrettanti televisori.

Il Samsung QLED QE65QN95BATXZT da 65 pollici 4K a 1999,99 Euro, il 44% in meno rispetto ai 3599,99 Euro di listino. Il televisore è basato sul pannello Neo QLED con tecnologia quantum Matrix e processore Neural Quantum 4 che sfrutta i dati generati da 20 reti neurali per migliorare i dettagli dei contenuti 4K.

In offerta segnaliamo anche il Sony XR75X90K da 75 pollici UHD 4K che viene proposto a 1399,99 Euro, il 41% in meno rispetto ai 2399,99 Euro di listino. Il televisore è Full Array LED con Cognitive Processor XR che controlla la retroilluminazione a zone per riprodurre un contrasto realistico sia nelle aree scure che chiare, ma è dotato anche dei comandi integrati in Google TV.

Infine, tra le promozioni è disponibile anche il Panasonic TX-49KX940E da 49 pollici UHD 4K che passa a 649,99 Euro, in calo del 35% rispetto ai 999,99 Euro di listino.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio ed il ritiro in negozio non è disponibile su tutti e tre i modelli.