TV Samsung The Frame 55' 4K HDR e cuffie Sony WHH900N in super sconto su Amazon

Lunedì di promozioni per Amazon, che oggi propone a prezzi davvero molto interessanti due prodotti d'elettronica molto apprezzati tra gli utenti. Si tratta del televisore targato Samsung, The Frame, e le cuffie WHH900N over-hear Bluetooth di Sony.

Il primo nella variante da 55 pollici può essere portato a casa a 1.199 Euro, un prezzo che garantisce un risparmio netto di 1.000 Euro (pari al 45%) sul prezzo originale di 2.199 Euro. Si tratta di una promozione molto interessante per tutti coloro che intendono rinnovare la televisione: Amazon permette di acquistare un TV UHD 4K Smart HDR ad un prezzo molto vantaggioso. L'UE55LS003AUXZT infatti include una tecnologia proprietaria che regola i livelli di luminosità in automatico di giorno e notte, per garantire una resa visiva sempre perfetta. Inoltre, grazie al sensore di movimento The Frame si spegne in automatico quando rileva che all'interno della stanza non è più presente nessuno.

Le cuffie invece sono disponibili a 139 Euro contro i 300 Euro di listino, per un risparmio del 54%, pari a 161 Euro. A livello tecnico, siamo di fronte ad un paio di cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore, controllo touch e microfono integrato. Il supporto LDAC inoltre garantisce diverse velocità di trasmissione ed una resa audio che si avvicina all'Hi-Res, grazie alla trasmissione con velocità di trasferimento di 990 Kbps.

Nelle schede dei prodotti non è indicata la scadenza delle offerte.