TV Samsung UHD da 75'' e monitor LG da 27'' 4K in offerta su Amazon

Nuova giornata, nuova serie di promozioni per Amazon Italia. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un interessante televisore Samsung ed un monitor LG da 27 pollici, in grado di supportare anche la risoluzione del 4K.

Partendo proprio dal televisore, si tratta dell'UE75MU700TXZT di Samsung, con pannello da 75 pollici UHD della serie MU7000. Lo schermo, a LED, è a 10-bit con tecnologia Dynamic Crystal Color, che garantisce una gamma di colori ancora più ampia e ricca di sfumature. E' anche presente un sistema a blocchi della retroilluminazione, con Precision Black che garantisce l'esaltazione dei particolari.

Confermato ovviamente il supporto all'HDR, che aumenta il livello di luminanza per offrire una luminosità unica, chiaroscuri dettagliati, neri profondi e colori brillanti. La Clean Cable Solution inoltre elimina i cavi, mentre l'One Remote Control consente di gestire tutti i dispositivi con un unico telecomando.

Il prezzo proposto da Amazon è di 1.749 Euro, rispetto ai 2.999 euro di listino.

Per quanto riguarda il monitor invece, si tratta di un modello piatto, quindi non curvo rispetto a quelli proposti negli altri giorni.

Il modello è il 27UD69 di LG, con diagonale di 27 pollici LED IPS di 3840x2160 pixel, in 4K Ultra HD. Presente anche la tecnologia AMD FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer, con supporto alla funzionalità multitasking e screen split.

Il prezzo proposto da LG è DI 324,99 Euro, rispetto ai 549 Euro.