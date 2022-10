TV Samsung Ultra HD 4K da 43 pollici in sconto del 37% oggi 14 Ottobre

Continuano le offerte di eBay sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una promozione molto interessante proposta su un TV Samsung Ultra HD 4K da 43 pollici, su cui è possibile risparmiare il 37% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

TV Samsung UE43AU7170UXZT Crystal 43 " Ultra HD 4K Smart HDR Tizen: 299 Euro (479,90 Euro)

La vendita è effettuata dal rivenditore autorizzato Monclick, che ha oltre 233mila recensioni di cui il 96,5% positivi.

La consegna è garantita tra mercoledì 19 ottobre e giovedì 20 ottobre per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Come metodo di pagamento è accettato PayPal, ma anche Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per la restituzione il tempo massimo è di 14 giorni, con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto.