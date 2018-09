TV Sharp 4K da 55'' e OnePlus 5T da 128 gigabyte in offerta su Amazon

Nuova giornata di promozioni su Amazon Italia. Quest'oggi abbiamo scelto per voi due prodotti molto interessanti, che abbracciano altrettante categorie di prodotte molto amate e seguite. Nelle offerte del giorno infatti il colosso di Jeff Bezos porta un televisore ed uno dei cellulari più apprezzati degli ultimi tempi.

Partendo proprio dal cellulare, segnaliamo che OnePlus 5T nella variante Dual SIM con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 479 Euro, in ribasso di poco più di 90 Euro rispetto ai 573,77 Euro precedenti.

OnePlus 5T, per chi non lo conoscesse include uno schermo AMOLED da 6,01 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel ed una doppia lente fotografia posteriore da 20 + 16 megapixel. La scheda tecnica è completata da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, oltre che da una batteria da 3300 mAh. A livello software è presente il Face Unlock, per sbloccare il dispositivo direttamente con la propria faccia, ed il sensore per le impronte digitali.

Fronte televisore, Amazon propone in offerta lo Sharp AQUOS da 55 pollici a 449 Euro rispetto ai 699 Euro precedenti, che si traduce in un risparmio netto di 200 Euro, pari al 29%.

Il televisore sfoggia un pannello UHD 4K ed include anche suono Harman Kardon, con cui il produttore ha lavorato da tempo.

All'interno è anche presente il processore Ace Pro ed Active Motion 400 che ottimizza le immagini e migliora il segnale video.