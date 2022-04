TV Sharp Aquos da 32 pollici in offerta a meno di 250 Euro: ultime ore su Amazon!

Non ci sono solo le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3070 in sconto su Amazon. In giornata odierna, infatti, scade anche una promozione molto interessante su un TV Sharp Aquos da 32 pollici, che cala a meno di 250 Euro.

Di seguito, nello specifico, i dettagli:

Sharp Aquos 32Di6E 32" Frameless Android 9.0 Smart TV 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F] [Classe di efficienza energetica F]: 239,99 Euro (339 Euro)

Il risparmio netto è di 99,01 Euro quindi, il 29% in meno rispetto ai 339 Euro di listino, ed Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 20 Aprile 2022, un ritardo che probabilmente è legato anche dall'approssimarsi delle festività pasquali.

Nella scheda tecnica leggiamo anche che l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto della confezione, motivo per cui consigliamo di scegliere la confezione regalo nel caso in cui fosse un dono per una persona cara.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni al prezzo di 12,79 Euro, e per tre anni a 17,29 Euro da pagare una tantum.

La promozione scadrà alle 23:59 di oggi, 13 Aprile 2022, nell'ambito delle offerte di primavere.