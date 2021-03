TV dei sogni da 400.000 dollari: si srotola e sparisce sotto il pavimento

Ma quali televisori DVB-T2 economici: il prodotto che vi presentiamo in data odierna è potenzialmente in grado di spodestare tutto ciò che avete visto finora. Certo, non si tratta di una soluzione "per tutti" e saranno veramente in pochi coloro che potranno godersela, ma è tutto molto interessante.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e come si può vedere sul portale ufficiale del produttore, il modello CSEED M1 è in grado di fuoriuscire e rientrare dal suo apposito spazio presente sotto il pavimento. C'è infatti un meccanismo che permette proprio di fare questo, tra l'altro "srotolando" il pannello. Più precisamente, quest'ultimo è pieghevole e dispone di diverse "cerniere", che vanno poi a comporre lo schermo principale.

Insomma, l'impatto scenico di questo dispositivo è particolarmente intrigante. In questo caso, il video riproducibile mediante il player presente qui sopra descrive l'imponente televisore meglio di mille parole, ma dovete sapere che tutto ciò ha un costo importante. Infatti, il prezzo di CSEED M1, che fa uso di un display MicroLED flessibile da ben 165 pollici, è pari a 400.000 dollari (circa 330.780 euro al cambio attuale). Le varianti disponibili sono Black, Gold e Titanium.

Si tratta sicuramente di un prodotto mastodontico, che non faticheremmo a vedere all'interno del lussuoso appartamento di Yorinobu Arasaka (chi ha giocato a Cyberpunk 2077 capirà).