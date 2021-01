TV Sony da 49 pollici e Xiaomi Redmi Note 8 Pro in offerta da Mediaworld

Si rinnovano, come di consueto, gli sconti solo per oggi di Mediaworld. In giornata odierna troviamo a prezzo ridotto un TV Sony da 49 pollici e lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, su cui è possibile risparmiare un ottimo gruzzoletto di denaro.

Partendo dal TV, si tratta del Sony KD49XH8077 da 49 pollici 4K, che viene proposto a 699 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Il televisore include un pannello con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 400 Hz, ma è anche dotato di tuner digitale per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, mentre include le casse integrate con potenza in uscita di 20W.

A prezzo ridotto, troviamo nelle colorazioni Blue e Grey anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro con 128 gigabyte di storage interno. Il dispositivo può essere acquistato a 199,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 299 Euro precedenti. Il modello in questione non è brandizzato ed è caratterizzato da un display LCD da 6,53 pollici, processore 8-core da 2,05 GHz, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria, mentre la fotocamera posteriore è da 64 megapixel.

Mediaworld garantisce il ritiro a casa gratuito, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento rateale.