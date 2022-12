TV Sony 4K 2022 da 50' in offerta da Mediaworld, ma solo fino questa sera

Altra giornata, altre promozioni da Mediaworld nella lista nota da anni come “Solo per Oggi”: mentre nel Sottocosto potete trovare un PC desktop MSI con RTX 3060 a 500 euro in meno, in tale iniziativa giornaliera spicca un TV Sony BRAVIA da 50” a 300 euro in meno rispetto al listino.

L’offerta in questione riguarda, per essere precisi, il modello Sony KD50X80K dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale, con refresh rate nativo di 50Hz e supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ lato video. Il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos e, per il gaming, si trova anche l’Auto Low Latency Mode. Il sistema operativo è Google TV e non manca il decoder DVB-T2 già installato.

La catena di distribuzione propone questo televisore Sony di ultima generazione a 699,99 euro al posto di 999 euro fino alle 23:59 di oggi, 15 dicembre 2022. La consegna a domicilio è gratuita e garantita in massimo tre settimane a seconda della disponibilità del TV nel punto vendita più vicino. È inoltre possibile aggiungere al prezzo citato 14,90 euro per l’allacciamento del TV o 89,90 euro per l’installazione del TV a muro.

Se quindi siete ancora alla ricerca della giusta promozione su un televisore lanciato nel 2022, non troppo costoso ma con le tecnologie essenziali per godersi contenuti multimediali in alta qualità, questo smart TV Sony potrebbe fare proprio al caso vostro.

Tra le altre offerte del periodo sui televisori, abbiamo notato anche un TV LG NanoCell a metà prezzo da Unieuro.