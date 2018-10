TV Sony da 55'' 4K HDR e caricabatterie wireless da 10W in offerta su Amazon

Altra giornata di promozioni su Amazon Italia. Quest'oggi nella nostra notizia quotidiana torna un televisore, questa volta targato Sony, ed un caricatore wireless adatto a tutti gli smartphone di ultima generazione, ma andiamo per ordine.

Partendo proprio dal televisore, si tratta del Sony KD55XF7004, una smart tv da 55 pollici 4K Ultra HD con supporto all'High Dynamic Range (HDR), che il colosso di Seattle propone al prezzo scontato di 719 Euro rispetto agli 899 Euro di listino.

Si tratta di un TV con browser web, processore per il 4K X-Reality Pro e dalle cornici molto sottili on effetto alluminio, che massimizzano l'area di visione.

All'interno è inclusa anche la tecnologia Motionflow XR, che garantisce azioni fluide sia durante le sessioni di gioco che la visualizzazione di film. L'audio è garantito da ClearAudio+ che ottimizza l'audio del televisore per offrire un'esperienza coinvolgente a livello di musica, dialoghi ed effetti surround, che offriranno maggiore nitidezza e definizione su ogni tipo di contenuti.

Per quanto riguarda il caricabatterie wireless, è marchiato RAVPower e supporta anche la ricarica veloce a 7.5W, l'ideale per iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 e gli ultimi smartphone della gamma Galaxy di Samsung. In generale, il caricabatterie supporta la tecnologia Qi e Fast Charge fino a 10W, grazie alla ricarica a doppia bobina consente di ricaricare ed utilizzare lo smartphone sia in verticale che orizzontale. Il prezzo in offerta è di 29,99 Euro rispetto ai 35,99 Euro precedenti.