TV Sony da 65'' 4K HDR e cuffie da gaming digitali Razer Electra V2 in offerta su Amazon

Nuova giornata, nuove promozioni su Amazon Italia. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un paio di cuffie da gaming digitali, in offerta nell'ambito dell'Amazon Gaming Week in corso da ieri, ed un televisore Sony da 65'' 4K HDR.

Partendo proprio dal televisore, si tratta del Sony KD65XF7004, una smart TV 4K HDR da 65 pollici che viene proposto a 1.199 Euro, un prezzo più basso rispetto ai 1.499 Euro di listino, ma anche se confrontato a quello proposto in precedenza dalla stessa Amazon. Si tratta di un televisore con X-Reality Pro 4k, che garantisce una resa più nitida e raffinata in tempo reale, anche grazie all'esperienza dell'HDR, supportato anche da PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Per quanto riguarda le cuffie, si tratta delle Razer Electra V2, un headset da gaming digitale USB che può essere usato anche per la riproduzione musicale.

Basate su driver da 40 millimetri, le cuffie offrono un suono surround virtuale 7.1, e sono caratterizzate da un telaio in alluminio unico. E' presente chiaramente anche un microfono flessibile, che può essere staccato dagli utenti, mentre l'archetto autoregolante garantisce estrema flessibilità.

Amazon le propone, solo per oggi, in offerta a 54,99 Euro, rispetto ai 69,99 Euro di listino. L'offerta è disponibile fino alla mezzanotte di oggi.