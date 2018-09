TV Sony da 65'' 4K HDR ed unità flash SanDisk iXpand da 128GB in offerta su Amazon

Nuova giornata di promozioni su Amazon, che in questo caldo lunedì di metà Settembre ci porta in offerta due prodotti molto interessanti che potrebbero essere oggetto di acquisto da parte dei nostri utenti. Alla classica televisione 4K Ultra HD HDR, il colosso di Jeff Bezos affianca una memoria flash molto interessante.

Partiamo come sempre dalla televisione.

Per la giornata di oggi ci viene proposto un modello da 65 pollici con pannello 4K Ultra e supporto HDR targato Sony. Per la precisione, siamo di fronte al KD65XF7004, su cui viene applicato uno sconto di 200 Euro. Il prezzo infatti passa dai precedenti 1.499 Euro agli attuali 1.299 Euro, per un risparmio netto del 13%.

Il pannello da 65 pollici è caratterizzato da una sottile cornice in effetto alluminio, che secondo il produttore massimizza ulteriormente l'area di visione e dà all'ambiente un tocco di eleganza e raffinatezza. Nella confezione è anche presente un accessorio che facilita la gestione dei cavi, nascondendoli completamente dal lato anteriore.

A livello di tecnologia troviamo la ClearAudio+ che offre un'esperienza coinvolgente a livello di musica, dialoghi ed effetti surround ed MotionFlow XR per la visione fluida dei contenuti, grazie all'inserimento di fotogrammi aggiuntivi tra quelli originali.

Per quanto riguarda la memoria flash, si tratta della SanDisk iXpand USB 3.0 da 128 gigabyte per iPhone ed iPad. Un accessorio molto interessante ed utile per coloro che necessitano di più spazio sui dispositivi Apple. Basta agganciarla alla porta Lightning del dispositivo per effettuare il backup dei contenuti o visualizzare quelli caricati tramite PC tramite l'ingresso USB. Il prezzo passa dai 109,99 Euro precedenti agli attuali 71,49 Euro, una buona offerta.