I TV Sony si aggiornano ad Android TV 9: modelli e novità

Nella giornata di ieri Sony ha dato il via all'aggiornamento in Europa ed Italia di alcuni TV del 2018 e 2019, che sono finalmente pronti ad abbracciare Android TV 9. Le novità sono davvero tante, ma facciamo chiarezza sui modelli interessati.

A quanto pare, il pacchetto è disponibile sui TV OLED AF9 (2018) ed AG9 (2019). La principale aggiunta riguarda l'introduzione del supporto ad AirPlay 2 ed HomeKit di Apple, ma nel changelog viene anche citato il supporto al Dolby Atmos negli speaker integrati nei televisori.

Nessuna notizia invece per i possessori degli altri modelli del 2018 e 2019, tanto meno per i TV del 2017, che a questo punto con ogni probabilità non saranno aggiornati al nuovo sistema operativo.

AirPlay 2 è sicuramente tra le new entry più apprezzate dagli utenti, in quanto permette di effettuare lo streaming sui televisori dei contenuti audio/video in riproduzione su qualsiasi dispositivo Apple, da iOS ai Mac. Ad esempio, sarà possibile visualizzare sui TV Sony i programmi presenti in Apple TV+, senza alcun tipo di cavetto.

Nel changelog Sony fa anche riferimento ad un nuovo menù impostazioni, che è stato semplificato per facilitare la vita agli utenti.



Fateci sapere tramite i commenti se anche voi avete ricevuto l'aggiornamento o meno.