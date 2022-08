TV Sony Bravia 2022 già in offerta su Amazon, raggiunto prezzo più basso di sempre

Parallelamente alle offerte disponibili su SSD e TV Samsung, Amazon rilancia in questa calda giornata di agosto 2022 uno smart TV Sony Bravia in sconto al prezzo più basso di sempre. Non pensate subito a cali di prezzo sensazionali, ma si tratta in ogni caso di una promozione piuttosto interessante.

Il televisore Sony Bravia lanciato a inizio 2022 e già disponibile in offerta è il seguente:

Sony BRAVIA KD-43X80K, Smart Google TV, 43'' Pollici, LED, 4K UHD, HDR, Playstation con BRAVIA CORE, nero [Classe di efficienza energetica F]: 699 Euro (899 Euro)

Questo smart TV con sistema operativo Android 10 o Google TV supporta anche l’audio surround Dolby Atmos e la tecnologia video Dolby Vision. Con la sua cornice slim, fa poi una bella figura ovunque lo si posizioni. Peraltro, è anche compatibile con l’assistente vocale Alexa tramite Bravia TV Skill.

A venderlo e spedirlo a casa vostra è Amazon, la quale garantisce la consegna gratuita a tutti coloro che sono abbonati a Prime. Il pagamento può essere completato a rate, ma solamente con Cofidis. Infine, se volete estendere la durata della garanzia potete pagare una quota extra pari a 35,69 Euro o 47,29 Euro, rispettivamente per 2 e 3 anni aggiuntivi.

Sempre sul portale di e-commerce statunitense potete trovare anche diversi Samsung Galaxy Watch4 anche a meno di metà prezzo.