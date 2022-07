TV Sony Bravia 2022 in offerta da Mediaworld fino 26 luglio, online e in negozio

Dal volantino Mobile Mania ora attivo da Mediaworld e disponibile fino al prossimo 26 luglio abbiamo già ripreso i migliori smartphone in offerta a meno di 200 Euro, ma non sono le uniche promozioni davvero interessanti dell’iniziativa. Tra le tante, abbiamo scovato anche un TV Sony Bravia del 2022 al 17% in meno!

Non si tratta certamente di un taglio di prezzo così importante, eppure resta comunque da valutare al momento dell’acquisto di un nuovo televisore in questi giorni, online o in negozio. Si tratta del TV Sony KD43X80K caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel di risoluzione) con diagonale pari a 43 pollici e frequenza di aggiornamento fissata a 50Hz.

Lato video troviamo la compatibilità con gli standard HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre il comparto audio gode della decodifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

Il prezzo di listino di questo televisore del gigante giapponese è pari a 899 Euro ma, fino al 26 luglio prossimo, potrete acquistarlo a 749 Euro, per un risparmio esatto del 16,69%. Il pagamento potrà essere effettuato in 20 rate Tasso Zero da 37,45 Euro, mentre la consegna a domicilio costa 9,99 Euro – a meno che non si proceda con l’acquisto in negozio o con il ritiro gratuito presso il centro Mediaworld più vicino.

Da Euronics, invece, proprio in queste ore potete trovare diversi TV LG OLED 2021 a metà prezzo.