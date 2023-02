TV Sony BRAVIA 2022 a un ottimo prezzo da Mediaworld, solo fino stasera

State cercando un nuovo televisore? Al netto delle offerte di Carnevale su TV OLED da Unieuro, notiamo da Mediaworld la disponibilità di un TV Sony BRAVIA 2022 al 34% in meno, ma soltanto fino a questa sera. Analizziamo nel dettaglio l’offerta in questione, valida fino alle 23:59.

Il televisore coinvolto nella iniziativa proposta tutti i giorni della settimana con offerte speciali è il modello Sony KD43X72K appartenente alla linea BRAVIA lanciata l’anno scorso. Il suo pannello è un classico LED Ultra HD 4K la cui diagonale è pari a 43 pollici, con frequenza di aggiornamento nativa e massima di 50 Hz, supporto video alle tecnologie HLG e HDR, decodifica Dolby Digital lato audio e decoder DVB-T2 incluso sotto la scocca. Il sistema operativo, invece è Android TV.

Solitamente bisognerebbe pagare 799,99 euro per questo televisore di ultima generazione ma, per questa giornata, basterà spendere 527,99 euro in tutto. La consegna a domicilio è gratuita e viene effettuata in minimo un giorno, massimo sei giorni. In alternativa, si può procedere con il ritiro in negozio dopo avere confermato l’acquisto online. Rammentiamo che questa promozione è infatti valida esclusivamente sul sito Web della catena di distribuzione del gruppo MediaMarktSaturn.

Sempre presso quest’ultima, ma nel contesto del volantino Red Price di San Valentino, si possono invece trovare iPhone 13 e iPhone 14 Plus in sconto.