TV Sony BRAVIA 2022 in sconto su Mediaworld, ma solo fino questa sera

Se nella giornata di ieri Mediaworld ha proposto tante offerte su smartphone e TV, in questo 20 settembre del 2022 la stessa catena di distribuzione aggiorna le promozioni Solo per Oggi includendo un TV Sony BRAVIA 2022 a un prezzo interessante. Scopriamo di quale modello si tratta e i dettagli per pagamento e consegna.

Lo smart TV a cui stiamo facendo riferimento è il modello Sony KD75X81K appartenente alla gamma BRAVIA 2022 e caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 75 pollici di diagonale, il cui refresh rate si ferma a 50Hz. Lato video troviamo le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos per un’immersione superiore nel contenuto mostrato su schermo. Non manca un hard disk interno da 16 GB per memorizzare video, mentre il sistema operativo è Google TV e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Solitamente Mediaworld propone questo televisore a 1.999 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, lo potrete acquistare a 1.678 euro grazie a un taglio del 16,05% sul prezzo di listino. La consegna a domicilio è gratuita, ma è necessario attendere inizio ottobre per ricevere il dispositivo, mentre il pagamento può essere completato anche in 20 rate tasso zero da 83,90 euro.

