TV Sony Bravia da 65 pollici in super sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico

Nello stesso giorno in cui Mediaworld celebra la Festa della Mamma, Amazon dà il via alla settimana con una serie di sconti molto interessanti. Tra questi troviamo un televisori a marchio Sony Bravia con pannello da 65 pollici a LED 4K UHD HDR.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Sony BRAVIA KD-65X80K, Smart Google TV, 65 Pollici, LED, 4K UHD, HDR, Playstation con BRAVIA CORE, nero KD65X80KPAEP: 899 Euro (1.349 Euro)

Si tratta del minimo storico raggiunto dallo stesso televisore su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per venerdì 12 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Disponibile anche il pagamento in dodici mensilità a 74,92 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni a 67,79 Euro e tre anni ad 89,69 Euro a tasso zero ed interessi zero.

Il televisore è dotato di algoritmi avanzati che riducono il rumore ed aumentano i dettagli, grazie al processore X1, ma è garantito anche il supporto al suono surround Dolby Atmos.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non perdervi l'offerta.