TV Sony Full Array 4K del 2022 da 50 pollici in offerta su Amazon Italia

Dopo avervi proposto un monitor da gaming LG 2K al prezzo più basso di sempre, torniamo sul portale italiano di Amazon per confermarvi la disponibilità di un TV Sony Full Array LED del 2022 in sconto. Non si raggiunge anche in questo caso il minimo storico, ma resta una promozione molto interessante.

Si tratta nello specifico del modello Sony XR-50X90S appartenente alla gamma BRAVIA XR lanciata nel corso di quest’anno, con diagonale pari a 50 pollici, risoluzione Ultra HD 4K e compatibilità con HDR e VRR per il refresh rate variabile durante il gaming. Il sistema operativo installato, invece, è Google TV. La voce completa del dispositivo sul catalogo Amazon è la seguente:

Sony XR-50X90S – 50 Pollici - BRAVIA XR™ - Full Array LED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) – Modello 2022 [Classe di efficienza energetica G]: 1.049 euro (1.399 euro)

Amazon Italia è responsabile di vendita e spedizione, con la consegna senza costi aggiuntivi entro sabato 5 novembre in caso di acquisto oggi, 2 novembre 2022, e pagamento effettuabile a rate con Cofidis selezionando l’opzione apposita al check-out. Inoltre, il periodo di reso è stato esteso in vista del Black Friday rendendolo effettuabile entro il 31 gennaio 2023. Infine, notiamo che è possibile estendere la garanzia di 2 o 3 anni pagando una quota aggiuntiva massima di 75,79 euro.

Proprio in giornata, tra le tante novità per la piattaforma di e-commerce, è stato aperto il Negozio di Natale Amazon con tantissime idee regalo per tutte le età.