TV Sony, LG e Samsung e Motorola RAZR in sconto oggi da Mediaworld

Mentre iPhone 12 Pro è in sconto su Amazon, si rinnovano da Mediaworld gli "Sconti Solo Per Oggi", che in giornata odierna propone delle promozioni molto interessanti su due modelli di TV ed uno smartphone pieghevole.

Partendo dai TV, segnaliamo l'offerta sul Sony KE75XH9096 da 75 pollici a 1679 Euro, con un risparmio di 220 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino: la catena di distribuzione dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 83,95 Euro l'una a tan e taeg 0%, mentre la consegna gratuita è garantita a casa tra venerdì 18 Giugno e mercoledì 23 Giugno, con ritiro contestuale a costo zero nel punto vendita più vicino.

Mediaworld però consente anche di acquistare a 569 Euro, quindi ad un prezzo di 50 Euro inferiore rispetto ai 616 Euro di listino, il Samsung Crystal UHD 4K UE43AU9070 Black 2021, un televisore da 43 pollici, con pagamento in 20 rate da 28,45 Euro al mese e consegna a casa garantita entro mercoledì 16 Giugno.

Interessante anche l'offerta sull'LG OLED55G1 da 55 pollici, su cui il risparmio è di appena 30 Euro e passa a 1969 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino.

Infine, chiudiamo questa carrellata di sconti con la promozione sul Motorola RAZR Black brandizzato WindTre, a 799 Euro.