TV Sony ed LG e smartphone Oppo in offerta oggi da Mediaworld

Anche in giornata odierna, Mediaworld propone gli "Sconti Solo Per Oggi", che oggi sono all'insegna dei TV Sony ed LG, sebbene non manchino gli smartphone Oppo e di altri marchi in offerta. Vediamo quali sono le proposte più interessanti.

Il Sony KD49XH8077 da 49 pollici è disponibile a 729 Euro, con un risparmio di 70 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Si tratta di una smart tv LED da 49 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 400Hz, a cui si aggiunge il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Le casse integrate, invece, hanno una potenza in uscita di 20W. Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità da 36,45 Euro con tan e taeg 0%.

In sconto troviamo anche l'LG 32LM6300PLA da 32 pollici, che può essere portato a casa a 259,99 Euro, rispetto ai 329 Euro di listino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un TV di un'altra fascia rispetto a quello citato poco sopra: il pannello è a LED da 32 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel, mentre le casse hanno una potenza in uscita di 10W. Mediaworld anche qui consente di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 13 Euro al mese.

Tra gli smartphone più interessanti in sconto oggi invece citiamo l'Oppo Find X2 Pro, che nella variante Black brandizzato Vodafone è disponibile a 699 Euro