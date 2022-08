TV Sony OLED 2022 in sconto su Amazon, scende al prezzo più basso di sempre

Durante il Ferragosto di quest’anno abbiamo scovato su Amazon diversi smartwatch Amazfit e Huawei a prezzi ottimi, ma non sono gli unici prodotti in offerta nel campo dell’elettronica: eccovi anche uno smart TV Sony OLED del 2022 al prezzo più basso di sempre.

Chiariamo subito che la promozione di cui parleremo di seguito non è così sensazionale come qualche lettore potrebbe credere: trattandosi di un televisore di fascia alta lanciato nel 2022, del resto, i prezzi non sono ancora crollati. Tuttavia, resta una iniziativa decisamente interessante. Ecco, pertanto, il TV Sony BRAVIA OLED del 2022 in sconto:

Sony XR-55A80K – 55 Pollici - BRAVIA XR™ - OLED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) - Modello 2022 [Classe di efficienza energetica G]: 1.949 Euro (2.299 Euro)

Questo modello specifico viene venduto e spedito da Amazon, e non manca la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti abbonati a Prime. Purtroppo manca il metodo di pagamento a rate, ma notiamo la possibilità di richiedere fino a 400 Euro di rimborso tramite il sito dedicato Sony: in questo caso, l’iniziativa cashback consente a chiunque abbia acquistato il TV citato di ricevere esattamente 200 Euro in ritorno mostrando una prova di acquisto valida. Per ogni informazione, basta visitare il portale Web sopra linkato.

Tra le altre offerte di questo periodo abbiamo anche segnalato un TV LG QNED 2021 al 58% in meno da Unieuro.