TV Sony OLED 4K 2022 disponibile a 400 euro in meno su Amazon Italia

Oltre al TV Sony OLED a quasi 700 euro in meno da Euronics, in questo fine settimana di ottobre risulta attiva una ottima offerta su Amazon Italia riguardante un altro TV OLED 4K del 2022 a un ottimo prezzo, grazie a un taglio di 400 euro sul listino. Per poco, tra l’altro, non si tocca il minimo storico!

Il televisore Sony di ultima generazione disponibile in offerta su Amazon è il seguente:

Sony XR-55A80K – 55 Pollici - BRAVIA XR™ - OLED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) - Modello 2022 [Classe di efficienza energetica G]: 1.699 euro (2.099 euro)

Se osserviamo con Keepa lo storico dei prezzi, notiamo che questo modello Sony BRAVIA è in vendita ad “appena” 100 euro in più rispetto al minimo raggiunto da quando è disponibile sul portale di e-commerce. Quest’ultimo si occupa di vendita e spedizione con consegna a costo zero per i clienti abbonati a Prime entro inizio prossima settimana in caso di acquisto in queste ore.

Purtroppo non risulta possibile effettuare il pagamento a rate con piano Amazon o Cofidis, ma è possibile estendere la garanzia di 2 o 3 anni semplicemente selezionando la voce dedicata sotto al pulsante “Acquista ora”. Inoltre, Amazon consiglia anche l’acquisto di alcuni accessori come supporti da parete per TV, nel caso in cui preferiate l’installazione a muro.

