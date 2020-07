TV Sony OLED da 55 pollici in offerta da Mediaworld solo per oggi

Si rinnovano anche nella giornata odierna gli sconti "Solo per Oggi" di Mediaworld. La catena di distribuzione infatti propone un'offerta molto interessante su un TV Sony OLED da 55 pollici della linea AG8, su cui è possibile risparmiare 270 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nello specifico, il KD55AG8 OLED è disponibile a 1329 Euro, appunto 270 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate con tan e taeg 0% al prezzo di 66,45 Euro al mese. Mediaworld garantisce anche la consegna a casa gratuita tra giovedì 6 Agosto e martedì 11, mentre il ritiro contestuale in negozio (anch'esso a costo zero) può essere effettuato più rapidamente.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, si tratta di un TV OLED basato su Android TV, che supporta anche il 4K HDR ed è basato sul processore X1 Extreme e l'Acoustic Surface Audio. Dotato anche della tecnologia Sound-from-Picture Reality che offre una prestazione audiovisiva accattivante. Il processore X1 Extreme invece è in grado di proporre una potente elaborazione in tempo reale, allo scopo di fornire sempre immagini ultra dettagliate.

Ricordiamo che l'offerta sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, giovedì 30 Luglio 2020. Fateci sapere cosa ne pensate.