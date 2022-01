TV Sony OLED da 55 pollici in sconto su Amazon, si risparmiano 250 Euro

Non ci sono solo gli sconti Apple su iPhone e Mac di Amazon della giornata odierna. Quest'oggi, infatti, il colosso di Seattle propone a prezzo ridotto anche un TV Sony OLED da 55 pollici, su cui si possono risparmiare 250 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, di seguito lo sconto:

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1149 Euro (1399 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in dodici rate mensili da 95,75 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 21 Gennaio 2022 per coloro che effettuano l'ordine da un'ora dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due o tre anni di garanzia al prezzo di 74,29 o 100,29 Euro da pagare una tantum. A livello di imballaggio, Amazon evidenzia che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.