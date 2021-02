TV Sony e Samsung 4K, Samsung Galaxy S21 e Motorola Edge+ in sconto da Mediaworld

Come da protocollo, si rinnovano gli "Sconti Solo Per Oggi" di Mediaworld, che come ogni giorno consentono di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV e smartphone. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai TV, il Sony KD65XH9505 da 65 pollici 4K Ultra HD può essere acquistato a 1399 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, con la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0%.

Sempre fronte televisori, è anche disponibile a prezzo ridotto il Samsung UE55TU7170UXZT da 55 pollici, al prezzo di 449 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 549 Euro di listino. In questo caso siam però di fronte ad un TV che rientra in un'altra categoria di mercato, dal momento che dispone di un pannello a LED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz, dotato ovviamente di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Fronte smartphone, il Motorola Edge+ può essere acquistato a 799 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1199 Euro. Anche qui, è possibile godere del ritiro contestuale in negozio gratuito e della possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0%.

Infine, citiamo la promozione sul Samsung Galaxy S21 5G con 128 gigabyte di memoria interna, che passa ad 829 Euro, dagli 879 Euro di listino.