TV Sony, Samsung, Philips ed LG in offerta da Mediaworld, ancora per poche ore

Anche Mediaworld, in giornata odierna, propone un'ampia gamma di promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, ancora per poche ore (fino alle 23:59), la catena di distribuzione consente di portare a casa a prezzo ridotto tre modelli di TV.

Dopo aver segnalato le offerte di eBay nell'ambito della Tech Week, infatti, anche la catena di distribuzione consente di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi modelli di TV, nell'ambito nelle offerte di giornata.

L'LG 55NAN0906NA da 55 pollici con schermo a LED è disponibile ad 839 Euro, 60 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate da 41,95 Euro l'una. Il TV è ovviamente anche dotato di sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, oltre che di un comparto audio con potenza in uscita di 20W.

Tra gli sconti troviamo anche il Panasonic TX-43HX900E da 43 pollici, a 669 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino: in questo caso il pagamento a rate avviene in venti mensilità da 33,45 Euro.

Il Samsung QLED QE65Q60TAUXZT da 65 pollici, invece, viene proposto ad 882 Euro, in netto calo dai 1399 Euro di listino.

Infine, segnaliamo la promozione sul Sony KE65XH8077 da 65 pollici a 799 Euro, con un risparmio di circa 300 Euro dai 1079 Euro imposti dal produttore.