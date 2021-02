TV Sony e Samsung QLED e Xiaomi Mi 10T in sconto oggi da Mediaworld

Anche quest'oggi, sono disponibili gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, che in giornata odierna propongono una gamma molto ampia di prodotti a prezzi scontati, tra cui ovviamente non mancano i TV e gli smartphone.

Partendo dai TV, il Sony KD49XH9505 da 49 pollici è disponibile ad 899 Euro, 200 Euro in meno ai 1099 Euro di listino, con un risparmio considerevole. Si tratta di un TV Ultra HD 4K a LED, con refresh rate di 100Hz. Interessante anche la promozione sul TV Samsung QLED QE55Q80TATXZT da 55 pollici, che può essere acquistato a 999 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino.

Disponibile in sconto anche l'Hisense 43A7300F da 43 pollici, a 379 Euro: 70 Euro in meno dai 449 Euro di listino.

Sempre collegandoci a questo settore, segnaliamo anche l'offerta sul monitor led Samsung C27F390 da 27 pollici, a 139,99 Euro, rispetto ai 169,99 Euro di listino.

Fronte smartphone, lo Xiaomi Mi 10T nella variante 6/128GB passa a 399 Euro, con uno sconto di 100 Euro rispetto ai 499 Euro previsti dal listino Xiaomi. Lo smartphone non è brandizzato ed è disponibile nelle colorazioni Black Cosmic e Lunar Silver.

Oppo Reno 4Z, invece, passa a 269,99 Euro: in questo caso la riduzione è più corposa e pari a 130 Euro.