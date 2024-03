TV TCL da 50 pollici QLED 4K Ultra HD, il prezzo crolla sotto i 400 Euro su Amazon

Poco dopo aver riportato lo sconto sul TV QD OLED Samsung da 65 pollici, torniamo a spulciare le promozioni proposte dalla società di Jeff Bezos in occasione delle offerte di Primavera 2024, che scadranno il 25 Marzo, per fare il punto su uno sconto molto interessante che viene applicato su un TV TCL da 50 pollici.

Si tratta del TCL 50CF630 da 50 pollici, che viene proposto al prezzo di 349 Euro, in calo del 20% rispetto ai 442,98 Euro medi proposti da Amazon.

Il televisore in questione è dotato di un pannello da 50 pollici QLED 4K Ultra HD, con supporto HDR1 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, e di classe di efficienza energetica G. Garantito il supporto software alle principali applicazioni di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, Now ed altro. Con il 4K HDR Pro invece si può godere della combinazione tra la tecnologia 4K HDR Pro ed il Quantum Dot, per ottenere un’esperienza HDR di alto livello, mentre grazie all’HDMI 2.1 ed ALMM si può sperimentare di latenzapiù bassa e migliori impostazioni dell’immagine durante le sessioni da gaming.