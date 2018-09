TV TCL da 55'' 4K HDR ed LG Q6 in offerta su Amazon

Non solo i SanDisk Days, Amazon continua a proporre ai propri clienti altre interessanti promozioni per incentivarle gli acquisti da parte degli utenti.

Come sempre, vi proponiamo due prodotti finiti sotto la nostra lente nella giornata di oggi. Al classico televisore abbiamo associato quest'oggi uno smartphone non top di gamma ma comunque molto interessante.

Partendo dal televisore, si tratta del TCL U55X9026, con pannello QLED da 55 pollici UHD 4K e supporto HDR, che può essere acquistato a 799 Euro, in sconto di 100 Euro rispetto agli 899,99 Euro di listino.

La TV è basata su Android TV 7, con supporto a Google Assistant e Google Home per facilitare la ricerca e l'accesso ai contenuti, ed integra al proprio interno la soundbar JBL frontale per una resa audio migliore. Presente anche la funzione di Ultra Micro Dimming, mentre il comparto connettività è composto dal WiFi, supporto Bluetooth, tre ingressi HDMI e due USB. La TV integra al suo interno anche Chromecast.

Tornando allo smartphone, stiamo parlando di un LG Q6. Il dispositivo sfoggia uno schermo da 5,5 pollici, alimentato da una batteria da 3.000 mAh. Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore da 13 + 5 megapixel, con quest'ultima grandangolare, mentre il processore è un octa-core a 1,4 GHz.

La memoria interna invece è da 32 gigabyte, accompagnata da 3 gigabyte di RAM al servizio di Android 7.1.1 Nougat.

Il cellulare può essere portato a casa a 299,90 Euro, contro i 349,90 Euro di listino.