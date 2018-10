TV TCL da 65'' 4K HDR Pro e soundbar 3.1 Sony in offerta su Amazon

Nuova settimana, nuove offerte su Amazon. Quest'oggi abbiamo scovato per voi due prodotti collegati al mondo dell'intrattenimento casalingo, che sono proposti dal giganti degli e-commerce a prezzi vantaggiosi. Al classico televisore infatti abbiamo affiancato una soundbar Sony 3.1.

Ma andiamo per ordine e partiamo dal televisore.

Si tratta dell'U65C7026 di TCL, una TV basata su Android TV con pannello da 65 pollici Ultra HD 4K, con supporto alla tecnologia HDR Pro.

Interessante soprattutto la presenza di AndroidTV 7 come sistema operativo, che consente di utilizzare Google Assistant con i controlli vocali per avviare la riproduzione di qualsiasi tipo di contenuto, ed è anche compatibile con l'assistente casalingo Google Home.

All'interno è anche integrata una soundbar JBL, con Audio Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound e Front Firing. Presente anche il Chromecast integrato, che si affianca al supporto WiFi, tre ingressi HDMI e due USB.

Il televisore può essere acquistato a 949 Euro, rispetto ai 1.099 Euro di listino.

Parlando della soundbar, si tratta della Sony HT-ZF9 a 3.1 canali, che supporta anche il Dolby Atmos e DTS: X. La soundbar ha una potenza di 400 W e rappresenta una soluzione duttile e completa per la riproduzione musicale da Chromecast, Spotify Connect, anche grazie al supporto wireless multi room, Bluetooth e connettività TV con HDMI.

Il prezzo di vendita proposto da Amazon è di 654,91 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino.