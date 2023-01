TV TCL con HDMI 2.1 per PS5 per tutte le tasche? C'è lo sconto Amazon

Ormai si possono trovare miriadi di offerte legate a televisori su Amazon. L'imbarazzo della scelta in termini di modelli non aiuta poi a districarsi sul mercato, vero? In questo marasma, vale insomma la pena soffermarsi un momento sulle promozioni che possono per certi versi essere definite "per tutte le tasche".

Bisogna prima però fare un passo indietro: come approfondito, ad esempio, nella nostra guida ai TV per PS5, i prezzi dei modelli adatti a questo tipo di utilizzo sfondano spesso il muro dei 1.000 euro, tra l'altro "per stare bassi". Capite bene, dunque, che un televisore che dispone di un prezzo inferiore di circa 400 euro a quella soglia può essere visto, se contestualizzato, come un po' "per tutte le tasche".

Fatta questa dovuta premessa, dovete sapere che di recente su Amazon Italia è comparsa un'offerta relativa al modello TCL 55C739, che dispone di un pannello QLED con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K. A non passare inosservata, però, è anche la compatibilità con lo standard HDMI 2.1, che può tornare utile se si dispone di una PlayStation 5. A tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire anche le recensioni lasciate dagli altri utenti su Amazon, così da comprendere al meglio in quanti contesti può tornare utile il tutto.

In ogni caso, ciò che non passa inosservato è il prezzo su Amazon, dato che quest'ultima ha lanciato un'offerta del 20%. In parole povere, si passa dai precedenti 749,99 euro agli attuali 599,90 euro, tra l'altro senza passare per rivenditori. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi quantomeno di una questione da approfondire per chi dispone di una PlayStation 5 e sta cercando un TV HDMI 2.1 che non costi un occhio della testa.