Il primo TV con tecnologia Micro Led di Samsung è disponibile da Harrods

Lo store ufficiale di Samsung, che mette in mostra le ultime tecnologie della casa coreana, ha preso residenza nel negozio più lussuoso e conosciuto del mondo: Harrods. Il prodotto più interessante è sicuramente il TV Micro LED soprannominato “The Wall Luxe”.

La tecnologia Micro Led è attesa da qualche anno e finalmente i processi di produzione sembrano arrivati al punto di svolta, tanto che i primi pannelli sono stati presentati all’ultimo CES e all’Infocomm 2019.

Questa è la prima volta in assoluto che un TV Micro Led è disponibile per l’acquisto. Interessante notare come Samsung non abbia fatto alcuna menzione alla tecnologia, limitandosi a definire il suo prodotto come “The Wall Luxe” con tecnologia “LED modulare”.

I pannelli modulari possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi esigenza. Le grandezze standard sono di 75, 146, 219 e 292 pollici, quest’ultimo con risoluzione 8K. I rapporti variano da 16:9 a 21:9.

Oltre alla scalabilità, i pannelli Micro Led offrono un’impressionante qualità dell’immagine: i led microscopici consento di eguagliare la qualità dell’OLED senza i limiti di luminosità imposti dalle tecnologie avute fin’ora.

Ovviamente il “Wall Luxe” supporta l’HDR10 e l’HDR10+, il tutto alimentato da un processore Quantum con upscaling gestito dall’IA per massimizzare la qualità dell’immagine.