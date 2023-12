Il TV top di gamma Samsung Neo QLED 8K da 85 pollici è in sconto con omaggio

Certo, gli sconti su TV Samsung in vista di Natale mirano a offrire diverse possibilità per tutte le tasche, ma là fuori c'è anche chi non vuole saperne di non puntare al top disponibile sulla piazza. Per questa tipologia di utenti, potrebbe risultare interessante approfondire le promozioni attualmente attive su un TV Neo QLED 8K da 85 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Samsung QE85QN900CTXZT viene adesso venduto a un costo pari a 7.899 euro mediante il sito Web ufficiale dell'azienda. Da quest'ultimo portale si apprende che il prezzo precedente era di 7.999 euro, ma vale la pena indicare anche che il costo consigliato per questo modello 2023 usualmente ammonterebbe a 9.999 euro (così come indicato nell'apposita scheda del prodotto sul portale Samsung).

Non è però finita qui, in quanto selezionando il prodotto Gaming TV QN900C (e spostandosi sul modello da 85 pollici) a partire dalla pagina dedicata al Gaming Hub 2023 si apprende che in questo periodo è attiva anche un'altra iniziativa promozionale. Più precisamente, sul sito Web di Samsung si legge: "Ricevi il TV The Frame 32" e la cornice Teak partecipando alla promozione su Samsung Members".

Insomma, c'è anche un omaggio non di poco conto, nonostante certamente il prezzo del top di gamma Neo QLED 8K di Samsung non risulti propriamente per tutte le tasche. Tuttavia, potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per coloro che non vogliono in alcun modo scendere a compromessi e stanno valutando di farsi un regalo importante per Natale.