Su quali TV si può vedere DAZN? La lista completa dei modelli supportati

Manca sempre meno alla scadenza delle offerte DAZN e sono sempre più gli utenti che si stanno abbonando alla piattaforma di Perform per vedere la prossima Serie A. Ma su quali TV è possibile vedere le partite?

Partendo da Panasonic, la lista completa dei TV supportati può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, che spiega anche la procedura d'installazione dell'applicazione DAZN.

Per quanto riguarda i TV Samsung basati su OS Tizen, invece, l'installazione dell'app può essere effettuata su tutti i modelli di TV Samsung del 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, mentre per quelli successivi è ovviamente garantita la piena compatibilità.

Discorso più articolato per i TV Hisense: l'app di DAZN in questo caso è supportata da tutti i nuovi modelli di TV del 2018 in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Canada.

Ovviamente, è garantita la piena compatibilità anche con Android TV, ed anche in questo caso vi rimandiamo alla guida ufficiale di DAZN che vi spiega come effettuare il download e l'installazione dell'applicazione.

Se il vostro TV non figura tra quelli supportati, resta comunque valida la guida che spiega come fare per vedere DAZN su TV: il nostro consiglio è di affidarvi a dongle come Amazon Fire TV Stick o Chromecast, oltre che su set top box come Apple TV.